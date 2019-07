Der Pegelstand der Elbe in Magdeburg liegt am Freitag, 12. Juli 2019, einen Zentimeter über dem historischen Tief aus dem Jahr 2018. Foto: Matthias Strauß

In Magdeburg hat die Elbe an der Strombrücke einen Niedrigwasserstand von 47 Zentimeter erreicht.

Magdeburg | Der Pegel der Elbe ist am Freitagmorgen nur knapp an dem bisher bekanntesten Niedrigwasserstand vom 27. August 2018 vorbeigeschrammt. Wie die Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mitteilte, betrug der Pegel an der Magdeburger Strombrücke heute gegen 6 Uhr nur noch 47 Zentimeter. Damit ist er gegenüber gestern um einen weiteren Zentimeter gesunken, liegt aber noch einen Zentimeter über den historischen Tiefstand. Dieser stammt aus 2018 und lag bei 46 Zentimeter.

Natürlich macht dies für die Schifffahrt keinen Unterschied. Auf der Elbe ist schon lange kein Binnenschiff mehr unterwegs und auch die "Ausflugsdampfer" der Weissen-Flotte haben ihre Anlegestelle zum "Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee" verlegt. Nur die "Stadt-Magdeburg" ist am Petriförder verblieben und würde auch nicht mehr ablegen können.