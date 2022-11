Ob alte Magdeburger Bäckerei zu Wohnraum werden kann

Magdeburg - Ein Investor möchte in einer alten Bäckerei in Magdeburg, in der vor 100 Jahren Biskuit und später Kekse produziert wurden und die seit den 1990er Jahren an der Ohrestraße verfällt, Wohnraum schaffen. Bevor der Stadtrat darüber entscheidet, geben Ausschüsse ihre Voten ab. Diesen Donnerstag stand das Projekt auf der Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr. Und hier gab es nicht allein Begeisterung.