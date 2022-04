OB-Stichwahl in Magdeburg: Was man jetzt schon wissen sollte

Der Magdeburger Wahlausschuss hat die Ergebnisse des ersten Wahlganges zur OB-Wahl bestätigt. Gleichzeitig hat er die beiden verbliebenen Kandidaten für die nötige Stichwahl am 8. Mai 2022 zugelassen. Was die Wähler jetzt zur OB-Stichwahl wissen müssen.

Magdeburg - Wer wird Oberbürgermeister in Magdeburg? Einzelbewerberin Simone Borris und SPD-Kandidat Jens Rösler gehen am Sonntag, 8. Mai 2022, in die Stichwahl. Da keiner der einst neun angetretenen OB-Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen im ersten Wahlgang am 24. April 2022 erringen konnte, gehen die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. Was man jetzt schon dazu wissen sollte.