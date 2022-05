OB-Wahl in Magdeburg: Die Linke stellt eigenen Kandidaten auf

Jetzt steht fest: Auch Die Linke startet in Magdeburg in den Oberbürgermeister-Wahlkampf - und zwar mit einem eigenen Kandidaten. Dieser wurde am Sonnabend gewählt.

Magdeburg - Am 24. April 2022 wird in Magdeburg ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Sechs Bewerber - drei Frauen, drei Männer - standen bislang fest. Jetzt haben sich die Mitglieder der Partei Die Linke am Sonnabend entschieden. Sie wollen mit einer eigenen Kandidatin in den Wahlkampf ziehen.