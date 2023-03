Obergrenze und Regeln für E-Roller in Magdeburg

E-Roller stehen vor dem Hauptbahnhof in Magdeburg.

Magdeburg - „Die Dinger sind heute in der Stadt unterwegs. Wie sie hergekommen sind, das war uncharmant, und auch wie sie heute teils im Stadtgebiet abgestellt werden. Das geht so nicht.“ Ansonsten seien E-Roller aber durchaus ein Zugewinn an moderner Verkehrsart, nur braucht es klare Regeln dafür, leitete SPD-Rat Falko Grube zur Märzsitzung des Magdeburger Stadtrates die Debatte über einen Antrag seiner Fraktion ein. Sein Titel: „Verfahrensregeln für E-Roller im Stadtgebiet“.