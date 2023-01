Odyssee für neue Sitzbänke in Magdeburg

In den Stadtteilen von Magdeburg mangelt es an Sitzbänken. Bürgergruppen haben schon konkrete Fehlstellen formuliert. Doch zuvor soll ein Konzept samt Bedarfsanalyse erstellt werden. Das kostet Zeit und Geld. Und sorgt für Ernüchterung.

Idyllischer Rastplatz an der Elbe bei Buckau. Mit Blick auf den Magdeburger Dom. In den Stadtteilen sucht man dagegen oft vergeblich nach solchen Sitzbänken.

Magdeburg - Es fehlt an Sitzbänken im öffentlichen Raum. Vielleicht nicht vordergründig an der Elbe bei Buckau oder am Domplatz, aber sehr wohl in den Stadtteilen.