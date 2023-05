Magdeburg - Bastian Reiber hat von 2005 bis 2009 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig studiert. Anschließend war er von 2009 bis 2012 als Ensemblemitglied am Theater Magdeburg tätig und seit 2013 gehört er zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses. Seit der Spielzeit 2017/18 ist er Ensemblemitglied an der Schaubühne Berlin. Bekannt ist er aber auch durch Rollen in Film und Fernsehen – beispielsweise im „Tatortreiniger“ oder „How to sell drugs online (fast)“. Als Regisseur kehrt er jetzt für die Inszenierung der „Odyssee“ ans Magdeburger Schauspielhaus zurück. Dabei wirft einen völlig anderen Blick auf die Geschichte aus der Antike. Wie kam es dazu?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.