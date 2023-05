Die Brücke in der Oebisfelder Straße in Magdeburg ist ab sofort gesperrt. Mindestens sieben Monate fährt zwischen Rothensee und Barleben kein Auto. Fußgänger haben jedoch Glück.

Eine Behelfstreppe wurde an der Brücke in der Oebisfelder Straße in Magdeburg-Rothensee aufgebaut.

Magdeburg - Die lange angekündigte Sperrung der Brücke über die Bahngleise in der Oebisfelder Straße in Magdeburg-Rothensee beginnt am 12. Mai 2023. Mindestens bis Ende des Jahres soll die Fahrt in Richtung Barleben und zurück nicht möglich sein.