Brandbrief von Unternehmern Kritik an Verkehrsplanung in Magdeburg: Innenstadthändler attackieren „grüne Minderheit“

Die Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden in der Magdeburger Innenstadt hat einen Brandbrief zur Verkehrsplanung in der Landeshauptstadt geschrieben. Von Geiselhaft ist die Rede und von Bevormundung einer Mehrheit durch eine grüne Minderheit in der Stadt. Der Brief und erste Reaktionen.