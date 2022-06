Offline-Festival für das Leben in der Magdeburger City

Magdeburg - Leben in der Magdeburger Innenstadt – das ist es, was viele Menschen in den vergangenen Monaten vermisst haben. Am Wochenende vom 11. und 12. September 2021 wird die Magdeburger City in einem besonderen Maße zeigen, was sie alles zu bieten hat. Als eine Art Achtungszeichen nach den Corona-Einschränkungen der zurückliegenden Monate wird n den beiden Tagen das Offline-Festival gefeiert. Mit dabei sind mehr als 200 Geschäfte, Cafés, Restaurants und Dienstleister. Programm auf den Bühnen wird am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr geboten. An diesem Tag wollen auch viele Geschäfte im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags öffnen. Das Programm soll in halbstündigen Abschnitten von den im Infokasten genannten Akteuren gestaltet werden, erläutert Holger Salmen, dessen Eventagentur „First Contact“ das Festival organisiert.