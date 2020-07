Ein 25-Jähriger hat in einer Magdeburger Straßenbahn einen anderen Mann angespuckt. Symbolfoto: Martin Rieß

Ein Streit um das Tragen eines Mundschutzes ist in einer Magdeburger Straßenbahn ausgeartet. Ein Mann spuckte einen 67-Jährigen an.

Magdeburg l In einer Magdeburger Straßenbahn ist ein Streit zwischen einem jungen Mann und einem älteren Paar eskaliert. Ein 25-Jähriger spuckte einem 67-Jährigen ins Gesicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Vorfall ereignete sich am 29. Juli 2020 zwischen 15 und 15.30 Uhr.

Der junge Mann sei ohne eine Maske in der Linie 4 unterwegs gewesen. Der Senior und seine 68-jährige Begleiterin wiesen nach Polizeiangaben den jungen Mann auf sein Fehlverhalten hin. Das Tragen eines Mundschutzes ist in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht.

Danach sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fahrgästen gekommen. Schließlich bespuckte der junge Mann den Senior, berichtete die Polizei. Zudem habe der polizeibekannte Mann die Frau mit drastischen Worten und dem Tod bedroht.

Das Paar habe dann noch in der Bahn die Polizei gerufen. Alle Beteiligten des Streits sowie Zeugen wurden an einer Haltestelle am Bruno-Beye-Ring von den Beamten angetroffen. Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.