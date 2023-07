Auf eine Reise durch Höhen und Tiefen des Lebens mitgenommen hat Olaf Schubert die Zuschauer in Magdeburg in seiner „Zeit für Rebellen“.

Magdeburg - „Zeit für Rebellen“ hat sich Olaf Schubert am Sonnabend genommen und das Publikum vor ausverkauften Rängen der Seebühne in Magdeburg begeistert. Begleitet wurde der sächsische Comedian, der mit bürgerlichem Namen Michael Haubold heißt, musikalisch von Herrn Stephan und Jochen Barkas. Olaf Schubert gewann einmal mehr das Publikum für sich, indem er in dem einen Satz den Schalk mimt, der sich in Klamauk, Zoten und einer ganz eigenen Tapsigkeit verliert, während er in dem nächsten Satz aber sogleich fein gedrechselte Wortspiele und Weisheiten in dichter Abfolge aus dem Ärmel schüttelt. Nicht zuletzt der Spielort der Seebühne im Elbauenpark bot ihm dabei die Gelegenheit zu beweisen: Es gibt zwar ein Programm, doch auch das spontane Spiel mit der Umgebung und dem Publikum ist dem Komiker nicht fremd.