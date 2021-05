Online und Bühne im Theater Magdeburg

Das Opernhaus Magdeburg befindet sich am Universitätsplatz.

Magdeburg - Das Pfingstwochenende 2021 geht das Theater Magdeburg wieder vor Publikum auf die Bühne. Die Veranstaltungen für diese ersten Vorstellungen sind zwar bereits ausverkauft. Ab 21. Mai 2021, 10 Uhr, können aber telefonisch Karten unter 0391/40.49.04.90 fürs letzte Maiwochenende gebucht werden. Am 28. Mai öffnet sich um 19.30 Uhr im Opernhaus ein „Ballettschaufenster“ zu der voraussichtlich im Herbst stattfindenden Premiere des Ballettklassikers „Paquita“. Es ermöglicht Einblicke in die laufende Probenarbeit der Choreographie von Ballettdirektor und Chefchoreograph Gonzalo Galguera. Thema ist das Liebespaar Lucien und Paquita, das nach vielen Handlungswirren schließlich im Grand Pas de deux zusammenfinden darf.

Die Johann-Strauß-Operette „Der Zigeunerbaron“ beginnt am 29. Mai um 19.30 Uhr im Opernhaus. Zur gleichen Zeit beginnt im Schauspielhaus die Voraufführung von „Die Eroberung des Südpols“ von Manfred Karge. Vier Freunde träumen und spielen sich hier mit viel Fantasie in die vereiste Welt am Südpol.

Für Kinder ab sechs Jahren ist die Voraufführung von „Pünktchen und Anton“ nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner geeignet. Diese Vorstellung beginnt am 30. Mai um 16 Uhr im Schauspielhaus.

Ein rechtzeitiger Kartenerwerb ist erforderlich. Die Zahl der Interessenten übersteigt erfahrungsgemäß die Zahl der Plätze, die genutzt werden dürfen. Theaterbesucher müssen zur Vorstellung einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

Neue Onlineangebote für dieses Wochenende

Online-Angebote für den Theatergenuss zu Hause werden derweil weiter angeboten. Seit 20. Mai 2021 ist so eine neue Folge des Podcasts „Garderobengeflüster“ online. Zu Gast ist dieses Mal Schauspieler Michael Ruchter.

Im Kantinenquiz stellt am 21. Mai 2021 um 20 Uhr online Moderator Christoph Förster spannende, witzige und bisher ungefragteste Fragen. Der Zugang kann per E-Mail an kasse@theater-magdeburg.de gebucht werden.

Eine neue Folge von „Tierisch musikalisch“ geht am 22. Mai 2021 online. Ein Stück aus „Der Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns wird mit Impressionen aus Magdeburg kombiniert.

Mit „Eden One“ ist ab Pfingstmontag, 18 Uhr, eine Ballett-Inszenierung zu sehen. Es handelt sich um eine Aufführung von Ballettdirektor Gonzalo Galguera.

Das Theater Magdeburg verfügt in der Landeshauptstadt mit dem Opernhaus im Universitätsplatz 9 und dem Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 über zwei feste Spielstätten, die wegen der Corona-Einschränkungen in den vergangenen Monaten für den Publikumsverkehr geschlossen waren. Abgesagt worden ist das Domplatz-Open-Air, das im Juni den Domplatz zur Musical-Spielstätte machen sollte.

Informationen zu den Angeboten des Theaters gibt es im Internet. Dort gibt es unter anderem auch Hinweise zu den Regeln für die Besuche im Haus.