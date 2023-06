Magdeburg - Beim Fest der Kulturen heute ab 16 Uhr in der Festung Mark reichen sich Studierende aus aller Herren Länder die Hand und stellen ihre Heimatländer vor. Christian Szibor als Chef der Festung Mark ist überzeugt, dass auf dem Gelände unter dem großen Schirm im Hohepfortepark einiges los sein wird, und freut sich, dass es bereits der vierte Sommer in Folge ist, in dem die Festung Mark zu den Kulturpicknicks einlädt. Immer wird mit der Zahl jener Sommer 2020 verbunden bleiben, in dem im härtesten Corona-Lockdown 70 Konzerte und Veranstaltungen stattfanden. Ein Reigen, der auch die Magdeburger Kulturszene zusammenschweißte.

