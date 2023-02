Reform und Buckau Osterfeuer und Kinderfest: Fördergelder für Projekte in Magdeburg

Die Arbeitsgruppen für Gemeinwesenarbeit in Magdeburg können Fördermittel in Höhe von 2327 Euro an Projekte im Stadtteil verteilen. Bei den jüngsten Sitzungen in Reform und Buckau wurden mehrere Anträge bewilligt.