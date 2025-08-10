Padel gehört zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit. In Lateinamerika, Spanien und Skandinavien längst etabliert, fasst der Trend sport auch in Deutschland Fuß – Magdeburg inklusive. Doch was ist Padel? Und wo kann man es spielen?

Matias Tosi (rechts) spielt seit seiner Kindheit Padel. In Magdeburg eröffnete er 2024 eine eigene Padel-Anlage, die er mit Unterstützung von Jörg Gaßdorf betreibt.

Magdeburg. - In einer Industriehalle im Norden von Magdeburg: Ein kurzer Schrei, dann prallt der Ball an eine Glaswand, springt zurück ins Spielfeld – und alle lachen. Zwei gegen zwei, schnelle Schritte, kurze Schläge, jede Menge Tempo. Das Feld ist kompakter als beim Tennis, umstellt von Glaswänden wie in einem Squashkäfig. Und der Schläger? Der sieht aus wie eine überdimensionierte Tischtenniskelle mit mehr Löchern als ein Schweizer Käse.