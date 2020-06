Das Coronavirus breitet sich in Magdeburg weiter aus. Symbolfoto: Peter Steffen/dpa

Zahlreiche Corona-Tests in Magdeburg und ein Ergebnis: Mindestens 23 weitere Menschen haben sich infiziert.

Magdeburg l In Magdeburg ist bei 23 weiteren Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. Dies teilte das Sozialministerium am Mittwochvormittag mit. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie in Magdeburg insgesamt 181 Infektionen nachgewiesen worden.

Neun Schulen sind inzwischen geschlossen, dazu mehrere Spielplätze und zwei Jugendeinrichtungen. Ob weitere dazu kommen, ist noch nicht klar.

Unterdessen wurde das Fieberzentrum in der Brandenburger Straße erweitert. Hier können nun fünf Menschen gleichzeitig getestet werden. In den vergangenen Tagen kam es hier zu Wartezeiten von mehr als vier Stunden.