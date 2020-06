Die Zahl der Magdeburger, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, hat sich auf insgesamt 194 erhöht.

Magdeburg l Acht weitere Corona-Infizierte vermeldet die Stadt Magdeburg am 18. Juni 2020 im Vergleich zum Vortag. Damit ist die Zahl der Corona-Fälle seit März auf insgesamt 194 gestiegen, so der Stand der Stadt Magdeburg am Donnerstagvormittag.

Das Sozialministerium berichtet in der täglichen Statistik von 195 Fällen. Woher die Differenz kommt, soll jetzt geklärt werden, sagte eine Sprecherin gegenüber der Volksstimme.

Im Salzlandkreis war eine Frau am Mittwoch aus Magdeburg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob dies die Differenz erklärt? Kann nicht sein, meint ein Rathaus-Sprecher gegenüber der Volksstimme. Dieser Fall sei bereits in der Statistik der Stadt enthalten. Für diese zählt immer der Wohnsitz der Betroffenen.