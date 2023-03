Der Pechauer Platz in Magdeburg-Cracau ist ein zentraler Treffpunkt für die Anwohner in Ostelbien. Für Aufenthaltsqualität soll ein Springbrunnen sorgen. Doch zum Start der neuen Saison wird dieser abermals trocken bleiben. Wann genau die Anlage wieder sprudeln kann, ist ungewiss.

Pannenbrunnen am Pechauer Platz in Cracau könnte auch 2023 trocken bleiben

Wasserspiele in Magdeburg

Wenn der Springbrunnen am Pechauer Platz in Betrieb ist, dann wird die silberne Kugel mit Wasser umströmt. Zudem sprudelt es aus den Fontänen ringsum.

Magdeburg - In der Regel zu Ende April werden die Springbrunnen und Wasserspiele in Magdeburg in Betrieb genommen. Allerdings nicht alle.