Panorama-Kunstwerk Neben Wittenberg, Leipzig und Dresden: Steht das nächste Panometer bald in Magdeburg?

In Wittenberg, Leipzig, Berlin und Dresden sind die spektakulären Panoramen von Yadegar Asisi schon zu erleben. Sie locken zahlreiche Besucher an. Auch in Magdeburg könnte ein solches Kunstwerk etabliert werden.