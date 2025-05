Magdeburg. - Wenn der 1. FC Magdeburg Gegner in der Avnet-Arena empfängt, wird es nicht nur auf dem Rasen heiß hergehen. Auch rund ums Stadion wird es eng: Stau, zugeparkte Anwohnerstraßen und wild abgestellte Fahrzeuge auf Gehwegen und Grünflächen sind bei Heimspieltagen in Magdeburg längst zur Regel geworden. Für viele Anwohner im Osten der Stadt ist die Parkplatzsituation rund um die Arena ein Dauerärgernis. Ein Vorschlag zur Entschärfung des Problems liegt seit dem Frühjahr auf dem Tisch.

Die CDU/FDP-Stadtratsfraktion hatte angeregt, ein mehrstöckiges Parkhaus nahe dem Stadion zu errichten – idealerweise auf der Fläche zwischen Gübser Weg und Gübser Damm. Doch eine erste Einschätzung der Stadtverwaltung fällt ernüchternd aus: Ein solches Bauvorhaben sei nach aktueller Rechtslage nicht zulässig.

Grund dafür ist der gültige Bebauungsplan aus dem Jahr 2003. Das als Standort ins Auge gefasste Gelände ist darin als „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung“ ausgewiesen – erlaubt sind dort Stellplätze, jedoch kein Hochbau. Zudem wären ökologische Auflagen wie Baumpflanzungen und die Nutzung von Ökopflaster zu beachten.

Auf dieser Fläche beim Stadion in Magdeburg wäre Platz für ein Parkhaus. Grafik: MRM/Kroschel

Parken beim Stadion in Magdeburg - Neuer Plan für freies Gelände

Auch im Bauausschuss gab es Skepsis hinsichtlich eines Parkhauses direkt neben dem Stadion. SPD-Stadtrat Falko Grube nannte die Idee „völlig verrückt“, weil dies ja nicht zu einer Entlastung vor Ort führen würden. Sondern zu einer Belastung. Denn zu den Spielen würden dann noch mehr Menschen mit ihren Autos direkt vorfahren. Das würde dann beim Abreisen für noch mehr Chaos sorgen.

Dass eine Lösung für den ruhenden Verkehr her muss, ist aber allen bewusst. Aktuell sei ein Rahmenplan für den Sportcampus in Arbeit. „Dabei werden wir auch das Verkehrsthema angehen“, versicherte Elke Schäferhenrich, Leiterin des Bereichs verbindliche Bauleitplanung in der Stadtverwaltung. Wenn noch weitere Nutzer zum Sportcampus kommen – eine Schwimmhalle für den Leistungssport ist ja geplant – würden die ebenerdigen Stellflächen ohnehin nicht mehr reichen. Doch ob der Bereich direkt an der Arena für ein Parkhaus geeignet sei, soll die Verkehrsuntersuchung ergeben.

Aktuell erstelle ein renommiertes Büro den Rahmenplan. Wenn der vorliegt, „kriegen Sie eine Lösung vorgestellt“, versicherte sie. CDU-Stadtrat Stephan Leitel stellte den Antrag daraufhin zurück.

Zukunftsplanung statt Schnellösung - neue Anforderungen für Stadionareal

Die Stadt verfolgt mit dem Rahmenplan einen langfristigen und nachhaltigen Ansatz. Die geänderten Anforderungen seit 2003 – darunter die Integration neuer Mobilitätsformen, die klimafreundliche Gestaltung des Areals und der Wunsch nach multifunktionaler Nutzung – machen eine Neuplanung notwendig.

Laut Stadtverwaltung soll bis Ende des dritten Quartals 2025 dieser Plan vorliegen. Er soll Klarheit schaffen, welche baulichen Maßnahmen – von Schallschutz über Mobilitätskonzepte bis zur Parkplatzsituation – künftig möglich sind. Auch die Frage eines möglichen Parkhausbaus wird dann erneut geprüft. Der darauf folgende Bebauungsplan wird jedoch frühestens in zwei Jahren greifen – erfahrungsgemäß könne das Verfahren auch deutlich länger dauern.

Als kurzfristige Entlastung ist ein Parkleitsystem geplant, das Besucherinnen und Besucher künftig über die Auslastung der umliegenden Parkflächen informiert. Doch auch hier bremst der Haushalt: Mit der Umsetzung ist laut Stadtverwaltung nicht vor 2027 zu rechnen.

Bis dahin gilt für alle Heimspielfans: Geduld mitbringen – oder am besten gleich mit Bus, Bahn oder Fahrrad zur Arena kommen.