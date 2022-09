Neuer Techno-Club für Magdeburg

Auf einem alten Werksgelände in Magdeburg entsteht ein neuer Club für Techno-Freunde. Bald ist Eröffnung. Doch die Betreiber haben noch mehr vor. Das sind die Pläne.

Strahlender Empfang bei einer ersten privaten Feier auf dem Galten Industriegelände in Magdeburg.

Magdeburg - Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Polte- und später Magdeburger Armaturenwerke MAW ein großer und wichtiger Arbeitgeber in der Elbestadt. Zu Hochzeiten arbeiteten hier 7000 Menschen. „Jeder kennt jemanden, der hier gearbeitet hat“, sagt Patrick Drebenstedt . Schon deshalb will er zusammen mit David Weiß dem alten Gebäude wieder Leben einhauchen.