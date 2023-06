Die Saison in den Frei- und Strandbädern in Magdeburg hat begonnen. Mit dem Carl-Miller-Bad, das am Donnerstag seine Pforten öffnete, sind nun alle städtischen Freibäder im regulären Betrieb. Die Stadt muss allerdings beim Personal jonglieren.

Magdeburg - In der Woche vor Pfingsten blieb das Strandbad am Neustädter See für ein paar Tage dicht, am Wochenende das Freibad Süd. In beiden kann inzwischen aber gebadet werden. Seit Dienstag ist stattdessen die Schwimmhalle Diesdorf geschlossen – früher als geplant. Der Grund ist in allen Fällen der gleiche: der hohe Krankenstand beim Personal.