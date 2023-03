Die Burger-Kette „Peter Pane“ im neuen Blauen Bock in Magdeburg bekommt wohl bald Konkurrenz: Hans im Glück soll auf der anderen Straßenseite eröffnen. Das ist der Stand der Dinge.

Gastronomie in Magdeburg: Das sagt Peter Pane zum möglichen Einzug von Hans im Glück in alter McDonald’s Filiale

Magdeburg - In der ehemaligen McDonald’s-Filiale im Breiten Weg in Magdeburg soll auch Hans im Glück, ein Konkurrent der Restaurant-Kette Peter Pane, eine Filiale eröffnen. Was sagt der Geschäftsführer von Peter Pane dazu?