Pfeiffersche Stiftungen eröffnen besonderes Geschäft in Magdeburg

Magdeburg - „Floristin zu sein, war immer schon mein Traum“, sagt Constanze Steinhäuser. In einem Werkstatt-Projekt der Pfeifferschen Stiftungen ist das in Erfüllung gegangen. Seit Anfang dieser Woche kann die 25-Jährige ihren Beruf sogar in einem komplett neuen Laden ausüben. In der Genthiner Straße, Ecke Pfeifferstraße, haben die Stiftungen ein neues Ladengeschäft eröffnet. Der Name: „Pfeiffers Manufaktur“.