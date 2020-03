Um Die Verbreitung des Corona-Virus in Magdeburg zu verlagsamen, empfiehlt das Magdeburger Gesundheitsamt, die Besuchszeiten in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen einzuschränken. Foto: Arno Burgi

Das Gesundheitsamt Magdeburg empfiehlt die Einschränkung von Besuchszeiten in Krankenhäusern und Altenheimen.

Magdeburg l Um Die Verbreitung des Corona-Virus in Magdeburg zu verlagsamen, empfiehlt das Magdeburger Gesundheitsamt, die Besuchszeiten in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen einzuschränken. Die Umsetzung der Empfehlung obliege jedoch den Einrichtungen. Amtsarzt Eike Hennig erklärte in einer Pressemitteilung am Mittwoch, 11. März 2020: "Wir empfehlen, dass Personen, die derzeit in Krankenhäusern und Pflegeheimen betreut werden, maximal von zwei Angehörigen besucht werden. Das Zeitfenster für Besuche sollte auf zwei Stunden täglich begrenzt werden. Wann genau dieses Zeitfenster liegt, darüber kann jede Einrichtung selbst entscheiden." Davon ausgenommen seien natürlich Menschen, die sich in einem hoch kritischen Gesundheitszustand befinden. "Hier bleibt selbstverständlich die Möglichkeit einer umfänglichen und angemessenen Verabschiedung", heißt es in der Pressemitteilung.

Konzertverbot voraussichtlich bis Karfreitag

Das Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern in Magdeburg soll voraussichtlich bis Karfreitag, 10. April 2020, gelten. Das hat Amtsarzt Eike Hennig gestern in einer Pressemitteilung erklärt. Er schlage in Bezug auf die Untersagung der Großveranstaltungen vor, "einen Zeithorizont bis Karfreitag anzunehmen", heißt es in der Erklärung. Wie es danach weiter gehe, hinge vom Verlauf der Corona-Virus-Verbreitung beziehungsweise den Erkrankungszahlen von Covid-19 ab.