Magdeburg - Er arbeitet in seinem Traumberuf, fühlt sich in Magdeburg wohl, mag seine Kollegen und darf in Deutschland endlich pünktlich sein – dennoch steht Foued Majji noch vor einigen Herausforderungen, bevor er vollständig ankommen kann. Der 34-Jährige ist vor drei Monaten aus Tunesien nach Deutschland gekommen und arbeitet als Pflegekraft im Klinikum Magdeburg. Dort ist er nicht die einzige internationale Pflegekraft.