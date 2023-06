Sport in Magdeburg-Diesdorf Pilotprojekt für mehr Bewegung

Wo sollen sich Jugendliche in Diesdorf bewegen und auch mal austoben können? Der Stadtrat hat während seiner Sitzung am Dienstag die Antwort darauf gegeben: Als Pilotprojekt könnte in Diesdorf eine Kaltlufthalle errichtet werden.