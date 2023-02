Die Magdeburger Pilzmanufaktur hat ihren neuen Standort bezogen. Damit kommt auch wieder ein Hofladen in den Stadtteil. Dieter Völkers zeigt, wie Pilzzucht und Kochkurse unter ein Dach passen.

Pilzmanufaktur zieht mit Hofladen in neuen Standort in Magdeburg

Dieter Völkers eröffnet die Magdeburger Pilzmanufaktur an neuem Standort im ehemaligen Discounter in Alt-Olvenstedt.

Magdeburg - Elf verschiedene Pilzsorten, Gewürze aus Pilzen, Gemüse aus der Region und bald auch eine eigene Pilzzucht haben ihren Platz in Alt-Olvenstedt gefunden. Dieter Völkers ist mit seiner Magdeburger Pilzmanufaktur in die ehemaligen Aldi-Räumlichkeiten in Alt-Olvenstedt gezogen. Wie die Manufaktur das Einkaufen im Magdeburger Stadtteil erleichtert.