Nicht nur Parteien haben nach falschen Plakatierungen im Wahlkampf Ärger in Magdeburg bekommen, auch dem Großzirkus Busch droht nach seinem Gastspiel Ungemach.

Plakat-Ärger um Zirkus Busch in Magdeburg

Die Plakatierung des Zirkus Busch zum Jahreswechsel während seines Gastspiels in Magdeburg sorgt für Kritik. Es soll damit gegen Auflagen verstoßen worden sein.

Magdeburg - Sowohl Veranstalter als auch Politiker in Wahlkampfzeiten müssen sich beim öffentlichen Kleben von Werbeplakaten an feste Spielregeln halten. Die zu beantragende Sondernutzungserlaubnis ist in Magdeburg mit klaren Auflagen verbunden.