Markant ist das Hallendach der Hermann-Gieseler-Halle. Noch viel attraktiver wäre dieses wohl, wenn die in den 1950er Jahren geschlossenen Oberlichter wieder geöffnet würden.

Magdeburg - Mit der Inbetriebnahme der neuen Sporthalle am Lorenzweg in Magdeburg wird die denkmalgeschützte Hermann-Gieseler-Halle nicht mehr für den Sportbetrieb benötigt. Seit Jahren wird darüber diskutiert, was nun mit dem Gebäude passieren soll. Auf einen Stadtratsbeschluss hin hatte die Stadtverwaltung nun den Rahmen für ein Konzeptverfahren formuliert. Warum war das nicht von Erfolg gekrönt?