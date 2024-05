Bauen und Immobilien Plan für neues Hochhaus an der Elbe in Magdeburg

In Magdeburg soll in den kommenden Jahren ein neues Quartier mit 3.000 Wohnungen direkt an der Elbe entstehen. Zu den aktuellen Plänen gehört auch der Bau eines Hochhauses. Dafür muss eine Landmarke weichen.