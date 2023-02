Kopf runter und Hände übereinander – so gelingt das Eintauchen. Trainerin Annett Seefeldt leitet beim Sportverein Magdeburg Olvenstedt einen Kurs für Schüler, deren Schwimmunterricht in der Pandemie baden ging. Solche Angebote sind rar in ganz Sachsen-Anhalt.

Foto: Uli Lücke