Seit Montag ist der direkte Weg zur Haltestelle „Zollbrücke“ dicht. Fußgänger und Radfahrer müssen nun einen längeren Umweg nehmen.

Die neue Umleitung unter der Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg: Fußgänger und Radfahrer müssen jetzt einen längeren Weg nehmen, um vom Werder zur Haltestelle ‚Zollbrücke‘ zu gelangen.

Magdeburg. - Lange angekündigt, jetzt umgesetzt: Seit Montag, 10. November 2025, ist der direkte Zugang vom nördlichen Werder zur Haltestelle „Zollbrücke“ gesperrt. Die Zollbrücke war bereits zuvor für den Verkehr geschlossen, nun betrifft die Sperrung auch Fußgänger und Radfahrer.