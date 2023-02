Poetry Slam bietet eine Vielfalt wie kaum eine andere Kunstform. Immer mehr Studenten entwickeln großes Interesse für diese Stilrichtung und nehmen an Wettbewerben teil. Dabei geht es um weit mehr, als selbst geschriebene Gedichte vorzutragen.

Poetry Slam in Magdeburg - mit Gedichten das Publikum begeistern

Immer mehr Menschen begeistern sich für die Poetry-Slam-Kulturszene im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz.

Magdeburg - Der sogenannte Dichterwettstreit sorgt für viel Aufmerksamkeit in der Kulturszene. Viele neue Dichter versuchen sich als Poetry Slammer auf der Bühne in Magdeburg, egal ob in der Sternbar oder im Saal mit großem Publikum. Und das nächste Event steht schon kurz bevor.