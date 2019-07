In Magdeburg hat ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw wohl absichtlich einen 32-Jährigen angefahren. Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

In Magdeburg hat ein bisher unbekannter Autofahrer wohl absichtlich einen 32-Jährigen angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Magdeburg (vs) l Am späten Samstagabend wurde ein Mann von einem bisher noch unbekannten schwarzen Auto angefahren - wohl mit Absicht. Demnach überquerten das 32-jährige Opfer und ein 31-jährger Zeuge die Straße, als ein schwarzer Pkw aus Richtung Hasselbachplatz kam. Der 32-Jährige deutete dem Autofahrer mittels Handzeichen an, dass dieser ohne Licht fuhr. Daraufhin soll der Pkw-Fahrer beschleunigt haben und auf den Geschädigten zu gefahren sein. Der Mann wurde von dem Auto getroffen, über die Motorhaube geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er wurde leicht verletzt, lehnte eine Behandlung vor Ort aber ab.

Im Anschluss entfernte sich der Pkw vom Tatort. Nach Angaben des Opfers haben zwei oder drei Zeugen, die sich in der Nähe an einem Geldautomaten aufhielten, möglicherweise die Tat beobachtet und können Hinweise zum Fahrer tätigen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391 546 3192 zu melden.