Am 17. Februar 2019 brannte es in Teilen des Schlafzimmers und auf dem Balkon der Familie in Magdeburg. Außerdem stand das Auto des Familienvaters in Flammen. Archivfoto: Tom Wunderlich

In nunmehr drei Brandfällen, die dieselbe Magdeburger Familie betreffen, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft.

Magdeburg l Eine ungewöhnliche Brandserie beschäftigt die Magdeburger Polizei. In drei Brandfällen ist dieselbe Familie betroffen. Zwei Mal brannte es in ihrer Wohnung, ein Mal in der Shisha-Bar des Familienvaters. Die jüngsten beiden Feuer im Juli 2020 lagen zeitlich nur zwei Wochen auseinander.

Mehr zu den Hintergründen lesen Sie in der Printausgabe der Volksstimme am Samstag und in unserem E-Paper.