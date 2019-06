Die Madeburger Polizei musste einen Streit zwischen einem Afghanen und vier Syrern schlichten. Der Afghane hatte ein Messer gezückt. Symbolfoto: Martin Rieß

In Magdeburg sind vier Syrer und ein Afghane in Streit geraten. Dabei zückte der Mann aus Afghanistan ein Messer und griff die Syrer an.

Magdeburg (vs) l Gefährliche Körperverletzungen durch Personen mit Migrationshintergrund: Am 21. Juni 2019 begegneten sich gegen 14.16 Uhr in der Magdeburger Badeteichstreße vier Iraner und ein Afghane. Wie die Polizei berichtete, gerieten die Fünf aufgrund zurückliegender Streitigkeiten in Bezug auf ihre Herkunftsländer erneut aneinander. Dabei zog der 32-jährige Afghane ein Küchenmesser mit einer 8,5 Zentimeter lagen Klinge und griff die Iraner an. Diese konnten gemeinsam die Attacke abwehren und ihm das Messer abnehmen. Anschließend gingen die Iraner mit Schlägen und Tritten auf den Mann aus Afghanistan los. Nach Eintreffen der Polizei beruhigten sich dann die Kontrahenten. Mehrere Beteiligte erlitten leichte Schürfwunden und Hämatome, eine medizinische Versorgung lehnten die Männer allerdings ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Entscheidung des diensthabenden Staatsanwaltes wurden die fünf Männer wieder entlassen.

