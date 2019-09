Erneut wurden in Magdeburg Autos gestohlen. Dieses mal erbeuteten die Täter einen Mercedes und einen Toyota.

Magdeburg (vs) l Zwei Autodiebstähle wurden der Magdeburger Polizei gemeldet. Der eine Pkw, es handelt sich um einen silbernen Toyota Auris, wurde am 3. September 2019 verschlossen in der Peterstraße in der Magdeburger Altstadt geparkt, so Polizeisprecherin Heidi Winter.

Das zweite Fahrzeug, ein roter Mercedes, befand sich seit dem 30. August 2019 auf einem Parkplatz Am Pfahlberg im Stadtteil Sülzegrund. Beide Fahrzeughalter haben die Diebstähle ihrer Autos am 4. September 2019 entdeckt und sofort der Polizei gemeldet.

Die Polizei hat die beiden Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.