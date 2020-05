Bei einem Einbruch in ein Magdeburger Fahrradgeschäft haben die Täter fette Beute gemacht.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zum 7. Mai 2020 stahlen unbekannte Täter mehrere Fahrräder aus einem Fahrradgeschäft in der Magdeburger Liebknechtstraße. Die Einbrecher drangen laut Polizei gewaltsam durch Einschlagen einer Scheibe in den Vorraum des Fahrradgeschäftes ein. Im Geschäft entwendeten die Diebe insgesamt sechs E-Bikes und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Durch den Diebstahl entstand ein nicht unerheblicher Schaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich, so die Polizei.

Spuren gesichert

Die Kriminalpolizei konnte Spuren am Tatort sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546 32 92 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.