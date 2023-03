In Magdeburg-Neustadt brennen erneut zwei Autos. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Seit 2021 werden in dem Bereich immer wieder Feuer mutwillig gelegt.

Erneute Brandstiftung: Wieder brennen Autos in Magdeburg-Neustadt

Magdeburg - Am späten Abend des 22. Februars 2023 brannten in der Bebertaler Straße im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt zwei Autos aus. An einem VW Polo und einem Ford Fiesta entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden.