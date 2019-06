Unbekannte Täter haben am 3. Juni 2019 versucht, in Magdeburg in ein Haus einzubrechen. Symbolfoto: arborpulchra

Zwei Einbrecher mussten in Magdeburg die Flucht ergreifen, nachdem sie von einem Hauseigentümer entdeckt worden waren.

Magdeburg (vs) l Bislang unbekannte Täter haben am 3. Juni 2019 in Magdeburg in der Roseggerstraße versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Wie die Polizei dazu mitteilte, bemerkte der Hauseigentümer gegen 9.15 Uhr Geräusche im Bereich der Terrassentür seines Hauses. Als er sich zu der Tür begab, konnte er zwei Personen wahrnehmen, die sich daraufhin schlagartig entfernten.

Der Eigentümer verständigte umgehend die Polizei. An der Terrassentür konnten die Beamten Hebelspuren feststellen. Der Nahbereich des Hauses wurde abgesucht, wobei auch ein Fährtenspürhund zum Einsatz kam. Die Absuche verlief jedoch negativ. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort, die jetzt ausgewertet werden und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.