Auf Sonnenbrillen hatte es ein Ladendieb in Magdeburg abgesehen.

Magdeburg (vs) l Ein unbekannter Mann entwendete am 23. Juni 2020 gegen 19.45 Uhr aus einem Geschäft eines Einkaufszentrums in der Magdeburger Altstadt mehrere Sonnenbrillen. Wie die Polizei meldete, beobachtete ein Mitarbeiter Geschäfts einen Mann dabei, wie dieser mehrere Sonnenbrillen aus einer Auslage nahm. Als der Mitarbeiter den Unbekannten daraufhin ansprach, flüchtete dieser mit den Brillen aus dem Laden.

Täterbeschreibung

Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann im Bereich Breiter Weg festhalten. Der Täter riss sich jedoch los, verlor dabei eine Brille, konnte aber mit sieben weiteren Sonnenbrillen flüchten. Der Mann ist nach Zeugenaussagen zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, circa 30 bis 35 Jahre alt, hat braune Augen, ist augenscheinlich südländischer Herkunft und war mit einer blauen Jacke, weißem Shirt, heller, langer Jeans, schwarzem Cap und schwarzen „Adidas“-Schuhen bekleidet. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern und ermittelt.