Einbrecher nutzen gern die Urlaubszeit und damit die Abwesenheit der Bewohner aus und steigen in leere Häuser und Wohnungen ein. Wie man sich am besten davor schützen kann, erklärt die Polizei. Symbolfoto: Ricardo Reitmeyer/Shutterstock

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Magdeburg weist die Polizei auf den Einbruchsschutz während der Urlaubszeit hin.

Magdeburg l Mehrere hundert Euro haben Unbekannte am 13. Juni 2018 bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Magdeburg erbeutet. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten die Räume. Die Tat ereignete sich zwischen 6.45 und 15.30 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße.

Die Polizei in Magdeburg weist in diesem Zusammenhang - jetzt, wo die Urlaubszeit wieder beginnt - erneut auf den richtigen und wichtigen Einbruchsschutz hin.

Fenster und Türen oft Schwachstellen

Die meisten Einbrecher gelangen durch Türen oder Fenster in die Häuser und Wohnungen. "Lassen Sie sich daher rechtzeitig vor dem Urlaub von einem Fachunternehmen darüber informieren, wie Sie Ihr Heim wirksam gegen Einbruch sichern können", so ein Polizeisprecher. "Das gilt insbesondere für die Kombination von mechanischen und elektronischen Schutzeinrichtungen. Denn die wichtigste Voraussetzung für eine elektronische Einbruchmeldeanlage ist, dass sie richtig projektiert, installiert und gewartet wird." Auch der Regionalbereichsbeamte stehe für Hinweise zur Verfügung.

Grundsätzlich sollten das Haus oder die Wohnung einen bewohnten Eindruck machen und nicht signalisieren, dass niemand zu Hause ist. Dazu trägt auch bei, dass eine Zeitschaltuhr installiert ist, die zu bestimmten Zeiten die Beleuchtung und das Radio oder den Fernseher ein- und ausschaltet.

Freunde und Nachbarn um Hilfe bitten

Wochenlang geschlossene Rollläden, überquellende Briefkästen oder ungemähter Rasen sind für Einbrecher deutliche Zeichen, dass sie sich in Ruhe an die Arbeit machen können. Daher sollten Nachbarn oder Freunde gebeten werden, sich während des Urlaubs um die Wohnung bzw. das Haus zu kümmern. "Sie können sich auch an eine Haushüter-Agentur wenden", so der Polizeisprecher.

Besonders wichtig sind laut Polizei, dass

der Briefkasten täglich geleert wird.

Zeitungen weggeräumt werden (ein Nachsendeauftrag an den Urlaubsort kann dieses Problem auch lösen).

die Rollläden tagsüber hochgezogen sind.

öfters abends Licht brennt.

Nachbarn/ Freunde/ Haushüter über die Funktion eventueller Alarmanlagen informiert sind.

Gartenmöbel und Leitern wegräumen

Grundsätzlich sollte dafür gesorgt werden, dass der Kreis derer, die vom Urlaub wissen, möglichst klein bleibt. Weitere Tipps der Polizei sind:

Anrufbeantworter sollten Sie mit einem neutralen Text besprechen. Es sollte nicht erkennbar sein, wo Sie sich gerade befinden. Auf keinen Fall sollten Sie mitteilen, dass Sie im Urlaub sind.

Achten Sie bei Häusern darauf, die Außensteckdosen abzuschalten und Aufstiegshilfen wie Gartenmöbel oder Leitern wegzuräumen.

Überprüfen Sie auch die technische Sicherheit Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung: