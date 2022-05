Polizei-Neubau in Magdeburg: Woher Polizisten ihre Dienstkleidung erhalten

Die gut 6500 Polizisten und 2000 Justizbeamte in Sachsen-Anhalt erhalten ihre Dienstkleidung künftig aus einem Großlager in Magdeburg-Prester. Dort ist in etwas mehr als zwei Jahren ein neues Bekleidungsservicecenter gebaut worden.

Kernstück des Logistikzentrums in Magdeburg-Prester: In dieser 11,50 Meter hohen Halle lagert die Kleidung von Polizei und Justiz.

Magdeburg - Eine der größten Kleiderkammern in Sachsen-Anhalt steht in Prester. Auf dem Gelände der Landesbereitschaftspolizei ist seit Januar 2020 ein neues Logistikzentrum für die landesweite Versorgung von Polizei und Justiz entstanden. Aus dem sogenannten Bekleidungsservicecenter (BSC) werden fortan die rund 6500 Polizisten sowie 2000 Justizbeamte im Land mit ihrer Dienstkleidung ausgestattet.

Dafür muss eine Menge vorgehalten werden. Alleine die Uniform eines Polizisten umfasst mehr als 80 verschiedene Artikel. Vom Schuh über Hemden, Blusen, Jacken und Trainingsanzüge bis hin zu Schulterstücken und Knöpfen ist alles in dem Großlager versammelt, ehe es an die Beamten zur Nutzung verschickt wird. Am Dienstag hat Finanzminister Michael Richter den Polizei-Neubau offiziell an Innenministerin Dr. Tamara Zieschang übergeben.

Am Dienstag (17. Mai) wurde der Neubau in Anwesenheit von Finanzminister Michael Richter und Innenministerin Tamara Zieschang feierlich übergeben. Foto: Konstantin Kraft

Rund 12,2 Millionen Euro hat das Gebäude gekostet. Personalausfälle bei den beauftragten Baufirmen sowie Lieferschwierigkeiten im Zuge der Corona-Pandemie hatten zu einer Verzögerung im Bauablauf geführt. Ursprünglich sollte das BSC bereits Ende 2021 fertig sein.

„Es ist ein weiterer Baustein der kontinuierlichen Modernisierung der Landespolizei“, sagte Innenministerin Zieschang bei der Übergabe. Von einem „sehr schönen Tag“ sprach auch Finanzminister Richter im Hinblick auf die Fertigstellung. „Auf einer Liegenschaft, die bei der Ertüchtigung noch Luft nach oben hat“, ergänzte er.

Transporter im Einsatz

Genau 3809 Quadratmeter Nutzfläche hat das BSC. Das quadratische Gebäude ist 65 Meter lang und breit. Auf dem Dach liegt eine Photovoltaikanlage, die etwa die Hälfte des Stromverbrauchs decken soll.

Kernstück des Logistikzentrums ist die eingeschossige Lagerhalle (circa 3000 Quadratmeter) mit automatischem Verschieberegallager und einer Deckenhöhe von 11,50 Metern. Hinzu kommen rund 800 Quadratmeter für den Verwaltungsbereich. Insgesamt 15 Mitarbeiter sind vor Ort.

Knapp 19 000 Hemden und Blusen für Polizei und Justiz lagern derzeit in dem neuen Logistikzentrum. Foto: Konstantin Kraft

Zum Zeitpunkt der Übergabe lagerte Bekleidung im Wert von rund 3 Millionen Euro im BSC, summierte Zieschang. Darunter 4330 Paar Sportschuhe, 7250 Paar Socken sowie 18.670 Hemden und Blusen. Ein spezielles Belüftungssystem sorgt dafür, dass Luftfeuchtigkeit und Temperatur zur Lagerung konstant bleiben.

Ein Beamter der Bereitschaftspolizei demonstriert, welche Schutzaustüstung bei einem Einsatz mitgeführt werden muss. Foto: Konstantin Kraft

Unterdessen stehen derzeit noch viele der modernen Hochregale leer. Doch das soll sich ändern: „Wir haben erst einmal die Waren eingelagert, die wir im alten BSC in der Sternstraße hatten“, sagte Regierungsamtsrat Holger Greulich. Er leitet das BSC am Standort in Alt Prester. Mit den Waren, die jetzt in dem Neubau untergebracht sind, war der Vorgängerbau schon voll gefüllt.

Kleine Modenschau mit Dienstkleidung der Polizei. Eine Uniform umfasst mehr als 80 Artikel. Foto: Konstantin Kraft

„Wir brauchen einen größeren Puffer“, meinte Greulich. So könne auf konkrete Anforderungen besser reagiert und schneller Ersatz gestellt werden. Zudem kann sich bei der Bestellung ein Sparpotenzial ergeben, insofern Waren in größerer Stückzahl geordert und eingelagert werden. Eine Lagerhaltung ist bei der Dienstkleidung für Polizei und Justiz erforderlich, da diese eigens hergestellt werden muss. Bisweilen dauert die Beschaffung acht bis zehn Monate, heißt es aus dem Innenministerium.

Vom BSC aus wird der Bedarf an Dienstkleidung ermittelt, bestellt und an die Träger in den beiden Berufsgruppen zugeteilt. 80 bis 100 Pakete sollen täglich verpackt und verschickt werden. Größtenteils jedoch von Montag bis Donnerstag, so Holger Greulich.

Ein Gabelstabler hantiert an den Hochregalen. Foto: Konstantin Kraft

Bei Anwohnern waren bereits Sorgen zum künftigen Lieferverkehr laut geworden. Schon jetzt stöhnen die Ostelbier an den Hauptverkehrsadern über die hohe Belastung mit dem Schwerlastverkehr. Der Leiter des BSC gibt Entwarnung. Vornehmlich sollen die Pakete mit Transportern abgeholt werden. Der Einsatz von Lkws ist eher die Ausnahme. „Es kann passieren, dass an einem Tag fünf Lkws kommen, aber auch in fünf Wochen gar keiner.“

Mit einer grau-weißen Fassade steht das Logistikzentrum in der Straße Alt Prester in Magdeburg. Ein Stacheldrahtzaun umgibt das Grundstück. Konstantin Kraft

Blick in den Bestand

Zum Zeitpunkt der Übergabe lagerte Dienstkleidung im Wert von rund drei Millionen Euro in dem neuen Logistikzentrum in Magdeburg-Prester.

Darunter befinden sich 18.670 Hemden und Blusen, 5550 Streifendiensthosen, 7250 Paar Socken, 4330 Paar Sportschuhe, 2900 Justizhosen und 1900 Sportanzüge, wie das Innenministerium mitteilt. Für die Uniform eines Polizisten liegen in Prester mehr als 80 verschiedene Artikel auf Vorra