Ein Betrunkener hat in Magdeburg in einem Imbiss randaliert und Nazi-Parolen gebrüllt.

Magdeburg (dpa) l Ein Betrunkener hat in einem Schnellimbiss in Magdeburg randaliert und verfassungswidrige Nazi-Parolen skandiert. Der 50-Jährige habe am Samstagabend zunächst gegen eine Scheibe geschlagen und mehrere Gegenstände vom Tresen geworfen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Hinzugerufene Polizisten beleidigte er anschließend und rief "Sieg Heil". Der 50-Jährige erhielt einen Platzverweis. Es gibt wegen des Vorfalls außerdem mehrere Strafanzeigen gegen den 50-Jährigen.