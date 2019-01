Nach vier Einbrüchen in Magdeburger Geschäftsräume sucht die Polizei Zeugen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Einbrecher haben in sich Magdeburg in der Altstadt und in der Neuen Neustadt gleich vier Mal in Geschäftsräumen zu schaffen gemacht.

Magdeburg (md) l Einbrecher waren in der Altstadt und in der Neuen Neustadt in Magdeburg unterwegs. Im Zeitraum vom 23. bis zum 24. Januar wurde in vier Geschäftsräume eingebrochen. Donnerstagmorgen stellte ein Zeuge gegen 6 Uhr fest, dass die Täter in eine Praxis in der Lüneburger Straße eingedrungen waren. Hierfür hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf und verschafften sich durch Einschlagen der Praxistür Zutritt. Diverse Schränke wurden durchsucht und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Den Diebstahl eines Spendenglases mit Bargeld meldete die Mitarbeiterin eines Gewerbeobjekts. Die Tat wurde am Donnerstag gegen 7 Uhr im Breiten Weg festgestellt. Auch hier drangen Einbrecher durch Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten sämtliche Schränke. Auch ein Schönheitsstudio, ebenfalls im Breiten Weg, blieb von Einbrechern nicht verschont. Wieder wurde eine Tür zum Innenraum des Geschäfts aufgehebelt, der Kassenbereich durchsucht und aus einem Stahlblechschrank Bargeld gestohlen. Die vierte Tat wurde in der Ernst-Reuter-Allee festgestellt. Die unbekannten Täter griffen hier gleich zwei Türen an, um in das Gebäude zu gelangen. Eine festverbaute Kasse mit Bargeld wurde herausgerissen und von den Dieben mitgenommen. Polizei sucht Zeugen An allen Tatorten sicherte die Polizei Spuren, welche sich aktuell in der Auswertung befinden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können werden gebeten sich unter 0391/546 3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.

