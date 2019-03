Beim Geldabheben sollten Kunden darauf achten, dass keine Schiene am Geldschlitz angebracht wurde. Quelle: Polizei Magdeburg

Drei Geldautomaten sind in Magdeburg manipuliert worden. Die Polizei warnt vor sogenanntem "Cash-Trapping".

Magdeburg l In Magdeburg haben Unbekannte versucht, mit Hilfe von manipulierten Automaten Geld zu erbeuten. Im Bereich der Leipziger Straße sowie im Stadtteil Reform wurden drei Geldautomaten umgerüstet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In allen drei Fällen wollten die Kunden einer Bank Geld abheben. Die Transaktion begann jeweils wie gewohnt, ohne eine Fehlermeldung des Automaten. Ebenso war das Geräusch der Zählmaschine zu hören. Geld wurde im Anschluss augenscheinlich nicht ausgeworfen.

Schiene verhindert Geldauswurf

In zwei Fällen bemerkten die Kunden, dass sich vor dem Geldausgabeschacht eine nachträglich angebrachte silberne Schiene befand. An einer solchen Schiene befindet sich eine Klebefolie, an welcher das Geld hängenbleibt und der Anschein erweckt wird, dass der Automat einen Defekt hat.

Ein Geschädigter bemerkte die Schiene nicht und verließ ohne sein Geld die Bankfiliale, da der Automat ihm eine Fehlermeldung des Auszahlungsvorgangs angezeigt hatte. Später stellte er fest, dass das Geld von seinem Konto abgebucht wurde. Die Höhe ist nicht bekannt.

Polizei sichert Spuren

Die Polizei leitete zu allen Taten Ermittlungsverfahren ein und sicherte zwei angebrachten Schienen. Diese werden derzeit auf Spuren überprüft und analysiert. Die Taten ereigneten sich am Mittwoch und Donnerstag.

Gesucht werden Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tätern und/oder den Taten geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät: