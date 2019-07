Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

In der Einsteinstraße in der Nähe des Hasselbachplatzes in Magdeburg musste die Polizei zum Einsatz kommen. Ein Streit drohte zu eskalieren.

Magdeburg l Die Polizei hat am Montagabend (29. Juli 2019) in der Einsteinstraße nach einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen eingreifen müssen. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten gegen 21.40 Uhr einen Notruf erhalten. Gemeldet wurde, dass sich im Bereich der Einsteinstraße etwa 20 Jugendliche mit aggressiver Grundstimmung befänden, welche sich gegenseitig bedrohten und beleidigten. Einige der Jugendlichen sollten auch waffenähnliche Gegenstände wie abgebrochene Flaschenköpfe etc. mit sich führen und damit drohen. Polizei kommt, Täter fliehen Beim Eintreffen der Polizei verließen die gemeldeten Personen fluchtartig die Einsteinstraße in unterschiedliche Richtungen. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Absuche durch Polizeikräfte gestellt werden. Nach geführter Rücksprache mit mehreren Zeugen gaben diese an, dass vorab mehrere vermeintlich südosteuropäische Jugendliche versucht haben sollen, einen arabisch aussehenden jungen Mann anzugreifen. Das Opfer habe jedoch flüchten können. Daraufhin habe sich die Situation in der Einsteinstraße mit dem Aufeinandertreffen beider jugendlichen Gruppierungen weiter zugespitzt und stand vor einer Eskalation. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen um u.a. zu klären, was die genauen Hintergründe des Aufeinandertreffens sein könnten.

