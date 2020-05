In Magdeburg hat ein Mann auf offener Straße eine Schildkröte getreten. Symbolfoto: Anja Guse

Ein von der Polizei gesuchter Mann hat am Magdeburg Willy-Brandt-Platz eine Schildkröte getreten. Er wurde festgenommen.

Magdeburg (vs) l In Magdeburg hat ein Mann am Freitagabend auf dem Willy-Brandt-Platz gegen eine Schildkörte getreten. Polizisten wurden von Passanten darauf angesprochen und konnten die Person auch ausfindig machen.

Eine Überprüfung ergab, dass der Obdachlose von der Polizei per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Justivollzugsanstalt. Die augenscheinlich unverletzte Schildkörte wurde an die Tierrettung übergeben.